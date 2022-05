Wall Street : moral soutenu par les minutes du FOMC

Wall Street s'est orientée favorablement ce mercredi, sur fond des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) : le Dow Jones a avancé de 0,6% à 32120 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,5% à 11435 points.



'Le communiqué réaffirme que la plupart des responsables s'attendent à mettre en oeuvre deux augmentations de taux supplémentaires de 50 points de base au cours des prochaines réunions de juin et de juillet', note Wells Fargo.



Surtout, la banque californienne souligne que les membres du comité ont laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans les hausses de taux plus tard dans l'année, pour leur permettre d'évaluer les effets du durcissement de la politique monétaire.



La hausse du jour a aussi été alimentée par la bonne tenue des cours du pétrole brut, le baril de WTI ayant ainsi gagné près de 1% à 110,7 dollars dans un contexte de baisse des stocks observée par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les valeurs pétrolières ont ainsi profité de cette vigueur, à l'image d'ExxonMobil (+2,1%), mais certaines liées à la consommation ont également été recherchées avec des gains de 2,6% pour Amazon ou de 4,3% pour Target.



Sur le front des statistiques, les commandes de biens durables ont progressé de 0,4% aux Etats-Unis le mois dernier, une hausse inférieure au consensus et qui est intervenue après une augmentation de 0,6% en mars.



Dans l'actualité des valeurs, Intuit s'est envolé de plus de 8%, l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité ayant relevé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats de bonne facture pour son troisième trimestre comptable.



