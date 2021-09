Wall Street n'a quasiment rien lâché et en dépit des commentaires concernant un risque de ralentissement de l'activité au 'T4' le Dow Jones (en légère hausse initialement) ne s'effrite de -0,2%, de même que le S&P500 (-0,13% à 4.314), et le Nasdaq cède -0,57% alors qu'il avait battu un 34ème record annuel la veille.



Mais la flambée du VIX au-delà de 19 pourrait rendre les indices US plus vulnérables (même s'ils se montrent une fois encore bien plus résilients que leurs alter égo européens).

Avec une hausse de +10%puis +2,5% en 24h, l'indice VIX témoigne d'ailleurs de la fébrilité des investisseurs et des craintes autour de l'économie américaine, mais les indices US ne s'en font pas le reflet.



La situation se détend même un peu côté taux : les T-Bonds effacent -1,8Pts à 1,353%.

L'agenda macro-économique du jour se résumait à la publication du 'Jolt' : les jobs disponibles font un bond de 9,5 millions vers 10,9 millions au mois de juillet : peu de candidats dans les secteurs de la restauration, mais ça devrait changer en septembre avec la suppression des aides fédérales en faveur des chômeurs.



