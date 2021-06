Wall Street : biais légèrement positif avant la cloche

Les futures (+0,1% sur le S&P500 et sur le Nasdaq-100) présagent une ouverture sur un biais légèrement positif pour les indices actions américains au lendemain d'une clôture positive (environ +0,1% sur le Dow Jones, mais +0,8% sur le Nasdaq).



'Les investisseurs américains ont évalué un rapport critique sur l'inflation avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine', rappelle Wells Fargo, ajoutant que 'la BCE a maintenu son niveau actuel de relance monétaire, comme largement attendu'.



Une demi-heure après la cloche d'ouverture, doit paraitre l'estimation préliminaire pour juin de l'indice de confiance du consommateur américain calculé par l'Université du Michigan ('UMich'), qui pourrait ressortir en légère hausse vers 85 selon Jefferies.



Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson annonce que la FDA a porté la durée réglementaire de conservation de son vaccin Covid de trois à 4,5 mois, sur la base d'études d'évaluation portant sur la stabilité du sérum à température basse.



Moderna indique s'associer à Tabuk Pharmaceuticals pour commercialiser son vaccin contre la Covid-19 en Arabie saoudite, la société de biotechnologies octroyant au groupe saoudien l'autorisation de commercialisation dans le pays.



Amazon Web Services a annoncé l'ouverture d'une région d'infrastructure en Israël au premier semestre 2023, permettant aux clients locaux d'exécuter des charges de travail et stocker des données tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence plus faible.



