Wall Street : bon début de semaine en attendant la Fed

La semaine a commencé du bon pied à Wall Street, un certain optimisme l'ayant emporté dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Fed. Au final, le Dow Jones a gagné 0,5% à 32953 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris plus de 1% à 13460 points.



'A l'issue de sa réunion de deux jours mercredi, la banque centrale américaine devrait réitérer sa politique monétaire accommodante actuelle', souligne Wells Fargo, ajoutant que 'les investisseurs attendent des prévisions sur la santé de l'économie'.



Selon la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs, la croissance américaine devrait atteindre 7% cette année, alors que le consensus ne vise pour l'instant qu'un redressement de l'activité de l'ordre de 5,5%.



Elle mise sur un nouveau plan de soutien à l'économie, par le biais d'investissements en infrastructures, qui pourrait cette fois dépasser 2000 milliards de dollars, voire 4000 milliards en incluant des secteurs comme la santé ou l'éducation.



Sur le front des statistiques, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York a gagné cinq points ce mois-ci pour s'établir à +17,4, un plus haut depuis l'été dernier, alors que le consensus anticipait un gain moins prononcé.



Côté valeurs, Eli Lilly a décroché de 9,1% après des résultats jugés peu concluants relatifs à une étude clinique de phase 2 sur la maladie d'Alzheimer, son donanemab ne parvenant pas à suffisamment se différencier de l'aducanumab de Biogen.



GE a par contre progressé de 6,1% à la faveur de commentaires des analystes de BofA, qui ont réitéré leur recommandation 'achat' sur le titre, au vu de la structure d'entreprise 'plus simple' adoptée par le groupe industriel.



