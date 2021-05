Wall Street : chute accélérée en fin de séance, Nasdaq -2,5%

Cette séance du lundi 10 mai 2021 marque peut-être un tournant car même les plus 'bullish' des investisseurs commençaient à douter que le funiculaire haussier puisse s'élever au-delà des nuages... mais jusque vers 18H00, le rallye était encore d'actualité puisque le Dow Jones inscrivait un nouveau record absolu à 35.090 et le S&P500 grappillait +0,15% à 4.236 (soit à 0,005% d'un nouveau record absolu).



Mais le S&P500 n'a pu résister à l'alourdissement graduel du Nasdaq qui décrochait alors de -1,5% vers 13.550. Le S&P500 qui fait un peu la synthèse des deux univers était légèrement négatif (-0,1%) vers 19H00.



La seconde partie de séance a vu les ventes s'accélérer et les principaux indices US perdre 1% supplémentaire, soit -1,05% pour le S&P500 (à 4.188) et -2,55% pour le Nasdaq (à un peu plus de 13.400, plus lourde chute depuis le 2 mars).



L'indice des technos a été plombé par le secteur des semi-conducteurs avec LAM -7%, Qualcomm -6,5%, Applied Materials -6,2%, Micron -6%, NXP -4,5%, Western Digital -4,2%, Xilinx -3,9%, AMD -3,6%, Intel -3%...



A noter également la chute de Tesla -6,4%, Skyworks -5,2%, et Marriott -4,5% dont le chiffre d'affaires est resté inférieur aux attentes.



