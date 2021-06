Wall Street : clôture au plus haut du jour

Très bonne entame de second semestre à Wall Street (1ère séance du terme boursier de juillet), avec un Dow Jones (+1,75% à 33.877) qui efface 50% du terrain perdu la semaine dernière (-3,45%) tandis que le S&P500 reprend +1,4% (à 4.225) et le Nasdaq +0,79% (à 14.141).



Cela ressemble à un 'rééquilibrage', mais pas à un rebond assis sur de vrais flux acheteurs : quelques rachats à bon compte ciblant les valeurs du secteur 'énergie' (+4%) puis quelques industrielles.



Les pétrolières ont très largement dominé le classement avec Apache +7,3%, Hess et EOG +7,2%, Marathon +7%, Devon +6,9%, Halliburton et Diamondback +6,2%, Schlumberger +5,9%, Occidental +5,4%, CF Industry +5,3%, Chevron +3,5%.



Wall Street espère maintenant un discours un peu plus soft sur l'inflation de la part de Jerome Powell mardi (audition parlementaire consacrée à la gestion du Covid par la Fed), puis la publication des résultats du dernier 'stress test' bancaire de la même Fed jeudi.



Les chiffres 'macro' les plus attendus ne tomberont que vendredi avec l'indicateur PCE associé aux revenus et dépenses des ménages américains.



A noter que le 'gadin du jour' a été subi par l'ex-éditeur de logiciels MicroStrategy (-9,7%) qui s'est transformé en Hedge Fund spéculant sur les cryptos et plus particulièrement le Bitcoin.



Son patron Michael Saylor a endetté son entreprise de plus de 2Mds$ -dont plus de 400 millions par voie d'émission d'obligations 'junk' il y a 10 jours pour acheter 13.000BTC supplémentaires à 37.617$.



MicroStrategy détient désormais 105.085 bitcoins achetés à un prix moyen de 26.080$... presque entièrement à crédit et garantis par ces mêmes Bitcoin (le principal actif de la firme).

La correction du jour fait suite à la décision des autorités chinoises de 'couper le courant' aux principaux sites de minage ce weekend (40% de la capacité mondiale) et de réglementer fortement les échanges de BTC, les paiements en 'cryptos' restant plus que jamais interdits.



La plateforme Coinbase a plus ou moins limité la casse avec un repli de 2,9% alors que le Bitcoin a dévissé de -11% en 24H, vers 31.550$ (division par 2 depuis ses sommets), enfonçant l'important support des 33.000$.



