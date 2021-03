Wall Street : clôture en berne avec les technologiques

Plombé surtout par les technologiques, Wall Street a reculé jeudi sur fond de remontée des rendements obligataires et d'indicateurs économiques décevants : le Dow Jones a perdu près de 0,5% à 32862 points et le Nasdaq Composite a décroché de 3% à 13116 points.



'Le rendement à 10 ans a bondi de huit points de base à 1,72%, proche d'un plus haut de 14 mois, et celui à 30 ans a brièvement bondi au-dessus de 2,50% pour la première fois depuis août 2019 dans les premiers échanges', souligne Wells Fargo.



La hausse des rendements obligataires américains a été alimentée par les propos de Jerome Powell, qui a indiqué mercredi que la Fed écartait toute intervention sur les marchés obligataires, une approche signifiant que les taux longs pourraient continuer de monter.



La remontée des taux de référence ne constituait pas une bonne nouvelle pour les entreprises, car était synonyme d'un renchérissement des coûts d'emprunt, en particulier pour les sociétés du secteur technologique, souvent fortement endettées.



S'ajoutait à cela une déception sur le front de l'emploi : les inscriptions aux allocations chômage ont rebondi aux Etats-Unis pendant la semaine du 13 mars pour s'établir à 770.000, contre 725.000 la semaine précédente.



Parallèlement, après une hausse de 0,5% le mois précédent, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a augmenté un peu moins que prévu en février (+0,2%), une déception sans doute imputable aux intempéries ayant affecté le pays.



En revanche, l'indice de la Fed de Philadelphie est ressorti à 51,8 en mars, son plus haut en près de 50 ans, après 23,1 le mois précédent, marquant ainsi une très franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Côté actions, Accenture a pris 1% après que le cabinet de conseil et de technologie a de nouveau relevé ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée par un BPA ajusté en croissance de 10% et supérieur au consensus.



Dollar General a chuté de son côté de 4,6%, suite à l'annonce par ce distributeur d'un BPA en progression de 25% au titre de son quatrième trimestre comptable, mais manquant toutefois l'estimation moyenne des analystes.



