Wall Street : clôture en retrait après la conclusion du FOMC

La Bourse de New York a fini en retrait mercredi, séance dominée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le Dow Jones a reculé de près de 0,8% à 34.034 points et le Nasdaq Composite a perdu plus de 0,2% à 14.040 points.



'Pour la première fois, une majorité des participants de la réunion s'attend à une hausse des taux directeurs dès 2023, suggérant que la Fed accélère le calendrier de normalisation de sa politique en raison de risques de prix grandissants', souligne Commerzbank.



Les statistiques publiées avant la réunion n'ont pas apporté de véritable éclairage sur la santé de l'économie américaine. Ainsi, les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,6% le mois dernier, mais les permis de construire se sont tassés de 3%.



De leur côté, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 1,1% en mai par rapport au mois précédent, une progression supérieure au consensus, même si la hausse s'est limitée à 0,9% hors produits pétroliers.



Côté valeurs, Oracle a décroché de 5,6%, les bons résultats de l'éditeur de progiciels au titre de son dernier trimestre 2020-21 ayant été éclipsés, aux yeux des investisseurs, par des perspectives jugées quelque peu décevantes.



GM a avancé de près de 1,6%, après l'annonce par le constructeur automobile d'un accroissement à 35 milliards de dollars d'ici à 2025 de ses dépenses d'investissement dans les véhicules électriques et autonomes.



Amazon a grignoté près de 1% alors que les analystes de Jefferies ont ajouté le titre du géant technologique à leur 'Franchise Picks List', une liste qui regroupe leurs meilleures idées d'investissement à un horizon de 12 mois.



