Wall Street : consolidation en vue après l'Empire State

Après une séance faste à Wall Street vendredi dernier, les futures sur les principaux indices américains (-0,4% sur le S&P500, -0,5% sur le Nasdaq) augurent d'une consolidation à l'ouverture sur fond d'un indice 'Empire State' assez terne.



Traduisant un léger ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York, l'indice de la Fed locale s'est en effet tassé de deux points à 24,3 en mai, une évolution toutefois globalement conforme au consensus.



Les jours à venir verront encore paraitre, aux Etats-Unis, les chiffres de la construction résidentielle, l'indice 'Philly Fed', les indicateurs avancés du Conference Board, l'indice PMI flash et les ventes de logements anciens.



'Les investisseurs devraient lire avec attention essentiellement les minutes du dernier FOMC, publiées ce mercredi', souligne par ailleurs Aurel BGC, estimant que 'l'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention'.



Dans l'actualité des valeurs, la semaine sera dominée par les publications de résultats de plusieurs groupes de distribution, à commencer par Walmart et Home Depot, mais aussi Target et Lowe's, ainsi que du géant des technologies de réseaux Cisco.



En attendant, AT&T annonce un accord de fusion de sa division WarnerMedia avec Discovery, pour donner naissance à 'un nouveau leader mondial du divertissement', avec des revenus projetés à environ 52 milliards de dollars à horizon 2023.



