Wall Street : de nouveaux records absolus pulvérisés

Wall Street a ouvert sur de nouveaux records jeudi matin en réaction à toute une série d'indicateurs économiques positifs soulignant le dynamisme de l'économie américaine.



Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 grandes valeurs industrielles américaines progresse de 0,7% à 34.102,3 points, tandis que le S&P 500 - plus large - avance de 0,6% à 4267 points, après avoir inscrit un nouveau pic absolu à 4271,2 points.



Le Nasdaq Composite progresse pour sa part de 0,8% à 14.397 points après être monté jusqu'à un zénith 14.408,7 points.



La série de statistiques publiées dans la matinée a notamment montré que les conditions continuaient de s'améliorer sur le marché américain du travail.



Les inscriptions aux allocations chômage ont en effet diminué lors de la semaine du 14 juin, d'après le Département du Travail, pour s'établir à 411.000 contre 418 000 la semaine précédente.



Toujours dans l'actualité macroéconomique, les commandes de biens d'équipement ont augmenté en mai aux Etats-Unis, une dynamique qui confirme la vigueur actuelle de l'activité.



Le Département du Commerce a ainsi annoncé ce matin que les commandes de biens durables avaient augmenté de 2,3% le mois dernier après une baisse révisée à 0,8% en avril.



Parallèlement, le Département du Commerce a confirmé que l'économie des Etats-Unis avait augmenté à un rythme de 6,4% au premier trimestre, comme les économistes s'y attendaient dans l'ensemble.



Si ces bons chiffres plaident en faveur d'un prochain resserrement de la politique monétaire de la Fed, cette perspective semble moins effrayer les marchés que les déclarations fracassantes qui avaient faites par certains membres de l'institution la semaine dernière.



La normalisation de la politique de la Fed pourrait même devenir un élément rassurant pour les marchés en cas d'amélioration progressive des statistiques économiques et d'une communication efficace de la part des banquiers centraux.



Les valeurs sensibles à la reprise économique profitent des bons indicateurs publiés dans la matinée, en particulier dans les secteurs liées à la technologie, la santé et la consommation.



Le secteur financier (+0,7%) bénéficie lui de la perspective de resserrement monétaire, voire d'un possible relèvement des taux l'an prochain.



Sur le marché des changes, le dollar reste stable face à l'euro, en dépit de la vigueur des indicateurs du jour et le rendement de l'emprunt à 10 ans se tasse légèrement à 1,485% sur le compartiment obligataire.



Côté valeurs, Accenture progresse de près de 2% après avoir de nouveau relevé ses objectifs pour l'exercice en cours à l'occasion de sa dernière publication trimestrielle.



