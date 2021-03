Wall Street : début de semaine en forte hausse

La Bourse de New York est repartie fortement à la hausse lundi, sur fond de deux indices manufacturiers meilleurs que prévu. Le Dow Jones s'est adjugé près de 2% à 31536 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 3% à 13589 points.



Après les inquiétudes de la semaine passée, les investisseurs sont revenus sur les actions et ont relégué au second plan leurs craintes ayant trait à la remontée des taux et aux poussées inflationnistes, privilégiant la perspective d'un redressement de la croissance.



L'indice ISM manufacturier a en effet signé une croissance plus forte que prévu en février, s'établissant à 60,8 contre 58,7 en janvier, tandis que l'indice PMI manufacturier, s'il a reculé de 59,2 à 58,6 d'un mois sur l'autre, a tout de même dépassé les attentes.



'L'appétit des investisseurs pour les actifs à risque a été renouvelé après que la Chambre des Représentants des États-Unis a adopté le plan de 1900 milliards de dollars contre la Covid-19', souligne Wells Fargo.



La banque californienne pointe en outre que 'les bons du Trésor se sont stabilisés dans la foulée de la forte baisse de la semaine dernière, le rendement du billet à 10 ans prenant trois points de base à 1,43%'.



Côté valeurs, Johnson & Johnson a grappillé 0,5% après l'approbation, sans surprise, de son vaccin contre la Covid-19 aux Etats-Unis, tandis que Cisco a progressé de 2,3% après la finalisation de l'acquisition d'Acacia.



Boeing a grimpé de 5,8%, le New York Times ayant annoncé que United Airlines lui a commandé 25 appareils 737 MAX supplémentaires, portant la commande totale de la compagnie à 180 appareils dans les années à venir.



