Wall Street : décrochage de dernière minute, recul immobilier

Wall Street subit un sell-off au cours du dernier quart d'heure, notamment le Nasdaq avec -90Pts en ligne droite entre 21H42 et 22H.

Le Dow Jones s'effrite de -0,78% à 34.060, le S&P500 revient à l'équilibre et le Nasdaq perd 0,56% à 13.303 (il a chuté de -1,3% par rapport à ses sommets du jour et se retrouve à 6% de son record absolu), le Russel-2000 -0,75%.



Les raisons de ce trou d'air tardif n'ont pas été pleinement élucidées... mais les vendeurs ont eu l'air déterminés.



Les chiffres du jour ne semblent pas en cause: les investisseurs n'ont pas réagi à la chute des chiffres de la construction résidentielle publiés par le Département du Commerce.

Les mises en chantier de logements ont rechuté de 9,5% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.569.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus de 1,7 millions (la pénurie de matériaux de construction commence à se faire sentir).



Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui resté à peu près stable (+0,3%) à 1.760.000 en avril, manquant de peu l'estimation moyenne des économistes.



Le Dollar subit un pullback assez marqué ce mardi puisqu'il rechute de -0,4%, sous le seuil des 1,2200/E.



Autre temps fort: les résultats trimestriels des géants de la distribution et notamment de Home Depot (-1,2%) qui publie un chiffre d'affaire en hausse d'un tiers grâce au boom du bricolage et de l'amélioration de l'habitat.



Côté valeurs, le secteur de la construction a pâti de la chute des mises en chantier avec Beazer Homes -6,3%, Pulte Group et DR Hortron -3,3%.

Le secteur énergie a fini lanterne rouge, dans le sillage du 'WTI' (-1,7% vers 65,3$): Devon -3,5%, Chevron -3%, Schlumberger -2,9%, Exxon -2,8%, Halliburton -2,4%, Occidental -2%.



Le secteur des 'technos' a poursuivi sa décrue : Western Digital -4,2%, Seagate -2,9%, Fastenal -2,4%, Micron et Workday -1,9%, Facebook -1,7%, Applied et -1,4%, Apple -1,1%... et Amazon a reculé de -1,2% après l'annonce du rachat du studio hollywoodien MGM pour 9Mds$.

Le repli du Nasdaq a été ralenti par la hausse de Netease +3,5%, Zoom +1,3%



Côté banques, Zions a lâché -3,3%, tir groupé à -1,6% pour Goldman Sachs, Bank of America et JP-Morgan; Wells Fargo a lâché -2,2% alors que Warren Buffet a pratiquement liquidité sa participation (constituée au lendemain du krach de l'automne 2008).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.