Wall Street : des indices en manque de carburant

Les marchés d'actions américains semblent en manque de carburant ce mardi après l'inscription de nouveaux plus hauts historiques la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 gagne moins de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq Composite cède 0,2%, annonçant un début de séance très incertain.



Les investisseurs ne semblent pas vouloir trop s'engager avant la parution, en début de séance, de l'indice de confiance du consommateur américain compilé par le Conference Board, une organisation patronale.



Ce baromètre très suivi de l'activité a fortement rebondi depuis la fin 2020, mais demeure encore très en-dessous de ses niveaux d'avant la pandémie.



Si le marché du travail n'est pas encore revenu à une situation optimale, l'indicateur devrait s'être amélioré autour de 119 en juin, contre 117,2 le mois dernier.



Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux indicateurs économiques, à la recherche de signes évoquant une poursuite du redressement de l'activité mais aussi d'indices susceptibles d'annoncer un prochain resserrement de la politique monétaire de la Fed.



Wall Street avait réussi à inscrire un doublé lundi, le S&P 500 (+0,2%) ayant battu un troisième record absolu consécutif, tandis que le Nasdaq s'envolait de 1% et inscrivait lui aussi de nouveaux plus hauts, notamment dans le sillage de Nvidia (+5%) et Facebook (+4%).



