Wall Street : des lendemains qui déchantent après la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, au lendemain d'une réunion de la Réserve fédérale marquée par un ton moins bienveillant qu'à l'accoutumée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à termes sur les indices new-yorkais abandonnent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



La Fed a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi soir et n'a donné aucun signal clair sur une réduction immédiate de ses rachats d'actifs.



Cependant, la banque centrale a dressé un tableau relativement optimiste de la conjoncture américaine et pris acte de la remontée rapide des tensions inflationnistes.



Ses nouvelles projections montrent d'ailleurs que ses responsables s'attendent à relever les taux dès le début de l'année 2023.



'Avec deux hausses potentielles en 2023, c'est bien la normalisation monétaire qui se dessine avec un potentiel arrêt des achats d'actif en 2022', réagit Nicolas Forest, le responsable de la gestion obligataire chez Candriam.



'C'est clairement la perspective d'un resserrement monétaire dans les prochaines années qui, bien que totalement logique, avait été quelque peu oublié par les marchés', souligne-t-il.



Problème, les statistiques publiées dans la matinée n'offrent pas le tableau d'une économie américaine en pleine forme.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté la semaine du 7 juin, selon le Département du Travail, pour s'établir à 412.000, contre 375.000 la semaine précédente.



L'indice de la Fed de Philadelphie est lui ressorti à 30,7 en juin, en baisse d'un point par rapport à son niveau du mois précédent, trahissant une décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Après être repartis à la hausse hier, les taux courts américains se tassent quelque peu ce matin avec une maturité à 10 ans qui évolue autour de 1,55% tandis que le dollar continue à s'apprécier face à l'euro.



