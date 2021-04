Wall Street : douché par le projet fiscal de Joe Biden

L'évolution de Wall Street semblait prometteuse à la mi-séance (tous les indices étaient repassés dans le vert) mais la tendance a brusquement basculé à l'annonce d'un projet de quasi doublement de la taxation des plus-values mobilières par Joe Biden, vers 19H02 (heure française) qui a fait dérailler le rebond de Wall Street amorcé la veille.



Alors que le Dow Jones venait de refranchir les 34.000, alors que le S&P500 renouait avec son zénith des 4.180 (+0,2%), le Nasdaq avec les 14.000 (+0,5%), les 3 principaux indices US ont replongé de -1,5% en ligne droite pour clôturer presque au plus bas du jour (à 0,2% près).



Le repli très homogène de -0,92 à -0,94% n'a en réalité qu'effacé les gains engrangés la veille (très exactement en ce qui concerne le S&P500) et les planchers testés lundi n'ont pas été compromis.



Le Nasdaq-100 a chuté plus lourdement, de -1,20% dans le sillage de Micron -5,3%, Western Digital -4,6%, Lam Research -4,2%, Biogen -4%, Nvidia et tesla -3,3%, AMD -3,1%, Applied Materials -2,4% Intel -1,8%, Facebook -1,6%, Microsoft -1,3%, Apple -1,2%...

Quelques titres ont mieux résisté : Netease +2,2%, Zoom +1,7%, SNAP +1,4%, Splunk +1%

Sans l'annonce de Joe Biden, les bonnes statistiques US auguraient d'une bonne séance de bourse avec l'indice des indicateurs avancés (LEI) aux Etats-Unis a augmenté de 1,3% en mars (contre 0,6% attendu), à 111.6, après une baisse de 0,1% (chiffre révisé par rapport à +0,2%) en février et une hausse de 0,5% en janvier, selon le Conference Board (qui prévoit désormais que la croissance du LEI puisse atteindre 6% d'une année sur l'autre).



Les ventes dans l'immobilier ancien réaccélèrent en mars avec un bond de 12,3% par rapport à février, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Si les ventes ont baissé de -3,7% (à 6,01Mns en rythme annuel) ce n'est pas un signe de ralentissement de la demande mais la conséquence d'une pénurie de biens disponibles.



La NAR fait par ailleurs remarquer que le prix médian des maisons anciennes a grimpé de 17,2% le mois dernier (en rythme annuel), soit une hausse record, pour atteindre un plus haut historique de 329.100 dollars (contre 325.00$ au sommet de la bulle immobilière début 2006).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont de nouveau reculé des près de -40.000, à 547.000, ce qui est bien mieux que les 610.000 anticipés.



