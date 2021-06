Wall Street : fin de mois sur une note mitigée

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi après la litanie de records des derniers jours, qui semble inciter les investisseurs à marquer une pause en cette dernière séance du mois.



Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,3% à 34.401,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 14.510,8 points.



Avec un gain d'à peine 0,1% aujourd'hui, l'indice S&P 500 s'apprête à finir le mois de juin sur un gain de près de 2%, enchaînant une cinquième hausse mensuelle de suite.



Signe de la bonne santé de l'économie américaine, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 692.000 emplois en juin, un nombre supérieur aux attentes des économistes, selon l'enquête publiée par ADP dans la matinée.



Ces solides statistiques ne suffisent cependant pas à convaincre les investisseurs de voguer vers de nouveaux records en Bourse après les plus hauts atteints cette semaine.



La Fed a en effet conditionné la normalisation de sa politique à la réalisation de 'progrès substantiels' sur le marché du travail, un élément qui pourrait annoncer un durcissement monétaire dans les mois qui viennent.



Côté valeurs, Constellation Brands grimpe de 2,7% après la publication de résultats trimestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes de Wall Street.



General Mills progresse, lui, de 1% suite à la parution de performances trimestrielles meilleures que prévu.



Sur le marché énergétique, les cours du pétrole progressent (+0,4% à 73,8 dollars pour le WTI) après l'annonce d'une nouvelle baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.



