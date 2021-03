Wall Street : fin de semaine sur une note positive

Au terme d'une semaine au parcours erratique, Wall Street a signé des gains vigoureux sur la séance de vendredi : le Dow Jones s'est finalement adjugé 1,4% à 33073 points et le Nasdaq Composite, plus de 1,2% à 13139 points.



'Les investisseurs s'inquiètent de l'inflation et d'une normalisation peut-être plus rapide que prévu de la politique de la Fed', notait Barclays dans la matinée, jugeant cependant pour sa part, 'que la croissance comme la politique monétaire vont rester bien en place'.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait part d'un recul de 1% des dépenses de consommation des ménages américains en février par rapport au mois précédent, pour des revenus en chute de 7,1%.



Plus encourageant, l'indice de confiance du consommateur - calculé par l'Université du Michigan -, est finalement passé de 76,8 en février à 84,9 en mars, nombre révisé en hausse sensible par rapport à son estimation initiale qui était de 83.



S'agissant des valeurs, Altria a grimpé de 4,6% à la suite d'un relèvement de conseil de Jefferies de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe de tabac, l'analyste se montrant optimiste quant à son activité de 'produits à risque réduit'.



Pfizer a avancé de 1,6% alors que l'Agence européenne des médicaments a approuvé un nouveau mode de conservation pour son vaccin contre la Covid-19 et autorisé son partenaire BioNTech à le produire sur son site de Marburg, en Allemagne.



L Brands s'est adjugé 3,6%, la maison-mère de Bath & Body Works et Victoria's Secret ayant relevé ses prévisions de BPA pour son premier trimestre, en raison d'une amélioration des tendances de ses ventes.



