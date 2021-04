Wall Street : gains timides attendus après les bancaires

Wall Street pourrait commencer la séance de mercredi sur des gains timides, au vu de futures en hausse de 0,1% sur le S&P 500 et de 0,3% sur le Nasdaq, sur fond d'une première salve encourageante de résultats trimestriels.



JPMorgan Chase publie ainsi un bénéfice net multiplié par cinq à 14,3 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2021, soit 4,50 dollars par action, grâce surtout à des libérations de réserves de crédit pour 5,2 milliards de dollars.



'Avec les dépenses de relance et en infrastructures, l'assouplissement quantitatif et l'euphorie autour de la possible fin de la pandémie, nous pensons que l'économie peut connaitre une croissance pluriannuelle extrêmement robuste', juge son CEO Jamie Dimon.



De même, Goldman Sachs dévoile au titre du premier trimestre 2021 un bénéfice net record de 6,84 milliards de dollars, soit un BPA de 18,60 dollars, multiplié par six par rapport à celui engrangé un an auparavant.



Enfin, Wells Fargo revendique un bénéfice net trimestriel de 4,7 milliards de dollars, en croissance de 626% par rapport à la même période un an plus tôt, témoignant de l'amélioration de l'économie des Etats-Unis.



Sur le front des statistiques, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,8% seulement hors produits pétroliers.



De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 2,1% en données brutes et de 2% hors produits agricoles. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%.



