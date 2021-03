Wall Street : l'Europe nourrit les inquiétudes

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin, dans le sillage des marchés européens, la récente dégradation de la situation sanitaire en Europe exacerbant l'inquiétude des investisseurs concernant la vigueur de la croissance mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent tous autour de 0,5%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les nouvelles négatives en provenance d'Europe, où des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie sont contraints de se reconfiner en partie, sèment l'inquiétude sur les marchés depuis quelques jours.



Après déjà deux séances de repli, les marchés américains semblent avoir entamé un véritable mouvement de consolidation et affichent leur crispation face à tout indicateur évoquant un possible ralentissement de la croissance.



La révision à la hausse, ce matin, de la croissance américaine au 4ème trimestre n'a pas permis de renverser la tendance baissière à l'oeuvre depuis le début de la semaine.



L'économie des Etats-Unis a en effet augmenté de 4,3% sur les trois derniers mois de 2020, d'après la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, contre 4,1% en précédente lecture.



Autre nouvelle encourageante, les inscriptions aux allocations chômage ont chuté lors de la semaine du 20 mars pour s'établir à 684.000, contre 781.000 la semaine précédente.



Mercredi, la Bourse de New York avait reculé suite à l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice PMI au mois de mars.



Si le Dow Jones avait fini quasiment à l'équilibre, à 32420 points, le Nasdaq Composite lâchait lui plus de 2% à 12962 points.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.