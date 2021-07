Wall Street : l'ISM s'avérera déterminant

Wall Street devrait se montrer hésitante jeudi en début de séance avant la publication d'un nouvel indicateur-clé sur la conjoncture américaine et après ses solides performances du mois de juin.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance incertain.



L'attention des intervenants devrait être monopolisée, une fois de plus, par les statistiques économiques du jour afin se faire une idée de l'état de la reprise aux Etats-Unis.



Les investisseurs surveilleront en particulier, en tout début de séance, la publication de l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le mois de juin.



Le rythme de progression de l'ISM devrait toutefois se modérer du fait d'une base de comparaison moins flatteuse puisque la reprise industrielle avait débuté l'été dernier.



Après avoir connu son premier semestre le plus faste depuis 2019 (+14%), le S&P 500 pourrait toutefois commencer à faire l'objet de quelques prises de bénéfices si les prochains indicateurs économiques ne se révélaient pas à la hauteur des espérances.



L'agenda économique de la semaine culminera demain avec les chiffres mensuels de l'emploi.



Annoncée une heure avant l'ouverture, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a pas eu de répercussions sur la tendance.



Les inscriptions aux allocations chômage ont pourtant nettement diminué lors la semaine du 21 juin, pour s'établir à 364.000, contre 415.000 la semaine précédente.



Après ces chiffres, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans se tendait légèrement, à 1,46%, tandis que le dollar perdait un peu de terrain face à l'euro, à 1,1879.



