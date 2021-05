Wall Street : l'aversion au risque fait un retour soudain

La Bourse de New York a brusquement amplifié ses pertes mardi matin, pénalisée par le décrochage des valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes d'ordre géopolitique.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,7% à 33.864,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 2,5% à 13.551,8 points.



Les tensions apparues après le viol de l'espace aérien taïwanais par un avion de chasse chinois semble avoir fourni aux investisseurs un prétexte à des allègements qui semblaient dans les tuyaux depuis quelques séances.



Ce nouveau foyer de tension s'ajoute en effet aux inquiétudes qui entouraient déjà la propagation des nouveaux variants du Covid-19 et à leur impact potentiel sur l'économie.



Les valeurs technologiques, dont les valorisations sont souvent jugées élevées, sont logiquement les premières à souffrir de ce brusque retour de l'aversion pour le risque.



L'indice S&P des 'techs' recule de près de 1,9%, soit la plus forte baisse sectorielle de la matinée. Parmi les poids lourds du secteur, Apple chute de quasiment 4%, tandis que Tesla lâche près de 3%.



Compte tenu du climat géopolitique tendu, les chiffres économique passent au second plan, ce qui constitue une bonne chose car ils ne sont pas bons.



Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis est ainsi passé de 70,5 milliards de dollars en février à 74,4 milliards en mars, un nouveau record plus élevé que ce prévoyait le consensus.



Après une baisse de 0,5% en février, les commandes à l'industrie américaine ont rebondi de 1,1% en mars un redressement toutefois moins fort que celui attendu en consensus.



Après ces chiffres inférieurs aux attentes et au vu de la volatilité des actions, les rendements des bons du Trésor américain se détendent, avec un taux à dix ans qui se replie en direction de 1,58%.



Du côté des valeurs, Pfizer recule de 0,1% en dépit de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et du relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.