Wall Street : l'emploi éclipse les craintes sur les taux

La Bourse de New York devrait débuter en légère hausse vendredi matin, les bons chiffres de l'emploi publiés dans la matinée étant partiellement éclipsés par la remontée continue des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'future' sur les grands indices new-yorkais progressent entre 0,4% et 0,7%, annonçant une hausse modérée à l'ouverture.



La statistique de l'emploi publiée ce matin a montré que l'économie américaine avait créé plus de postes que prévu en février et que le chômage avait poursuivi son repli.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine a généré 379.000 emplois non agricoles le mois dernier, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2%.



A titre de comparaison, le consensus attendait autour de 200.000 créations de postes.



La nouvelle fait monter le dollar, mais fait également progresser les taux, les investisseurs se disant que la statistique pourrait traduire un début de surchauffe de l'économie, lui-même annonciateur d'une remontée de l'inflation.



Conséquence, les rendements obligataires américains s'enflamment de nouveau et l'emprunt de référence à 10 ans crève ses plafonds, au-delà du seuil psychologique des 1,60%.



Lors de son discours tenu hier, Jerome Powell, le président de la Fed, n'avait pas cherché à rassurer les investisseurs en confirmant l'approche décontractée de la banque centrale face au risque inflationniste, qui constituerait selon lui une menace surestimée.



Le patron de la Réserve fédérale n'a évoqué aucune mesure visant à stopper la progression des taux d'intérêt à long terme, par exemple via des rachats d'obligations qui pourraient pousser à la baisse les rendements.



Dans un tel contexte, les investisseurs devraient prolonger le mouvement de rotation sectorielle qui affecte les valeurs de croissance et porte les valeurs industrielles, les matériaux de base et les financières.



