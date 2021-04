Wall Street : l'inflation provoque peu de remous

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance mardi matin après l'annonce d'une hausse conforme aux attentes des prix à la consommation, une statistique jugée plutôt rassurante concernant le niveau de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones perd environ 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 progresse de 0,5%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



Du côté des indicateurs, les prix de détail ont augmenté de 0,6% en mars par rapport au mois précédent, à en croire les chiffres publiés ce matin par le Département du Travail.



La forte hausse du prix des carburants (+9,1%) atteste toutefois le scénario d'une poussée temporaire de l'inflation, pas encore susceptible de justifier un changement de politique monétaire de la part de la Réserve fédérale.



Hors alimentation et énergie, deux catégories traditionnellement volatiles, les prix dits 'core' ont augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 1,6% annuellement le mois dernier, conformément à ce qu'attendaient les analystes.



Les investisseurs veulent surtout retenir que ces chiffres sont conformes aux attentes, sans mauvaise surprise, ce qui fait que la statistique ne provoque guère de remous en préouverture.



Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans recule à 1,67%, contre 1,68% la veille.



Le dollar se replie légèrement face à l'euro en réaction à cette statistique, qui ramène le billet vert autour de 1,1920.



Le marché pâtit par ailleurs de la décision de la FDA et du centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) de recommander une 'pause' dans l'administration du vaccin contre le Covid de Johnson & Johnson, invoquant un principe de précaution.



Les deux organismes publics expliquent avoir recensé six cas de caillots sanguins rares et sévères aux Etats-Unis sur les plus de 6,8 millions de doses injectées à ce jour dans le pays.



L'action J&J était attendue en baisse de plus de 2% à l'ouverture après l'annonce.



