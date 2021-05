Wall Street : l'optimisme demeure en attendant l'ISM

La Bourse de New York se dirige vers une ouverture dans le vert lundi matin en attendant la publication de l'indice ISM manufacturier, qui devrait confirmer la bonne passe que connaît actuellement l'économie américaine.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de journée favorable.



Avec une saison des résultats qui touche à sa fin, l'attention des investisseurs va se concentrer cette semaine sur les statistiques dans l'espoir que celles-ci confirment la vigueur du redressement en cours.



Les marchés d'actions américains ont atteint de nouveaux plus hauts la semaine passée, portés par à la fois de bons résultats d'entreprises et de solides indicateurs d'activité.



Dans ce contexte d'optimisme, les investisseurs observeront de près l'indice ISM manufacturier pour le mois d'avril, qui devrait avoir encore progressé.



L'économie américaine a signé au premier trimestre une croissance de 6,4% en rythme séquentiel, sa deuxième plus forte performance en plus de 15 ans, et sa dynamique haussière ne semble pas sur le point de s'arrêter.



'Le PIB réel ne se trouve plus qu'à 0,9% de ses niveaux d'avant la pandémie, ce qui signifie qu'il aura fallu à l'économie américaine moins de six trimestres pour effacer la récession, soit deux années de moins que lors de la crise du crédit', souligne-t-on chez Raymond James.



S'ajoutent à cela des résultats porteurs, puisque sur les 40% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes jusqu'ici, 86% ont dépassé les prévisions de bénéfices, faisant en moyenne 24% mieux que prévu, ce qui constitue la meilleure saison des résultats de l'histoire à ce stade.



Dans de telles conditions, Wall Street pourrait démentir cette année le célèbre dicton boursier qui recommande aux investisseurs de 'vendre en mai puis de partir' ('sell in May and go away').



'Les valorisations restent certes élevées, mais elles sont soutenues par de faibles taux d'intérêt et d'importants spreads de crédit d'entreprise', fait ainsi remarquer Raymond James.



'Nous continuons de penser que la solide croissance des résultats d'entreprise fera plus que compenser la normalisation des valorisations lors du redressement à venir, générant un potentiel haussier pour les actions', ajoute le gestionnaire d'actifs.



S'il s'attend à ce que des mouvements de consolidation logiques s'opèrent, Raymond James pronostique un parcours technique 'solide' et recommande aux investisseurs de profiter des accès de faiblesse qui pourraient se matérialiser au niveau des secteurs et des titres qui les intéressent.



