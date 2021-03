Wall Street : l'optimisme revient avant le PMI

Après les inquiétudes manifestées la veille, la Bourse de New York devrait repartir de l'avant mercredi matin dans un climat d'optimisme avant la parution de nouveaux indicateurs économiques.



Une demi-heure environ avant le coup d'envoi de la séance, les 'futures' sur indices avancent de 0,3% à 0,6%, signalant une ouverture en territoire positif.



Wall Street avait fini la séance de mardi en net repli, préoccupée par l'évolution de la situation sanitaire alors que le nombre de cas aux Etats-Unis a augmenté pour la première fois en neuf semaines.



Au terme des échanges, le Dow Jones perdait plus de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite lâchait 1,1%.



Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront sur la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice PMI d'IHS Markit pour le mois de mars, qui pourrait bien établir de nouveaux records au vu de la dynamique actuelle de l'activité aux Etats-Unis.



'Depuis le mois dernier, le plan Biden a été voté, la campagne de vaccination est plus rapide que prévu, la Fed a confirmé qu'elle n'avait pas de plan de resserrement monétaire et la réouverture complète de l'économie est en vue', expliquent les analystes d'Oddo BHF.



La perspective d'un redressement de l'économie a déjà largement soutenu les marchés d'actions américains au cours des dernières semaines, l'indice S&P 500 affichant désormais une hausse de plus de 4% depuis le 1er janvier.



Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de Deutsche Bank voient ce mouvement haussier se prolonger, avec un S&P 500 attendu à 4100 points à la fin de l'année, soit un potentiel d'appréciation supplémentaire de 5%.



La banque d'affaires allemande prévient toutefois qu'elle s'attend aussi à une remontée des taux longs américains, prévoyant un rendement de 2,25% pour l'obligation américaine de référence, celle à 10 ans.



Deutsche Bank met également en garde contre le risque d'une inflation bien plus marquée que prévu.



'Notre scénario de base veut que l'accélération de l'inflation prévue cet été ne sera que temporaire, mais les risques s'orientent à la hausse et les attentes du marché se situent maintenant à des sommets depuis plusieurs années', fait valoir David Folkerts-Landau, le chef économiste de l'établissement germanique.



'C'est l'un des rares points noirs susceptible de faire dérailler notre scénario idéal ('goldilocks')', admet l'analyste.



L'annonce, ce matin, d'un repli de 1,1% des commandes de biens durables en février, alors que le consensus espérait une hausse, n'a pas fait dévier les contrats à terme.



Il est vrai que ce recul semble largement imputable aux importantes chutes de neige qui sont tombées sur le pays le mois dernier et qui ont lourdement affecté l'industrie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.