Wall Street : la confiance au zénith, et de nouveaux records

Wall Street reste dans le vert ce mardi, en territoire record, un peu à l'arrachée (après une belle entame de séance) mais l'essentiel, c'est que les scores soient positifs : les indices US alignent donc une 5ème hausse en 6 séances.

La tendance haussière perdure donc à la veille de la conclusion du 1er semestre 2021, un scénario assez classique où les échanges sont dominés par les habillages de bilans.



Le Dow Jones qui a longtemps figuré en tête du peloton (avec +0,5%) grappille 0,03% à 34.292, le Nasdaq a amélioré ses scores de la mi-séance et gagne 0,2% à 14.528 le S&P 500 termine pour le symbole en hausse de 0,03% à 4.291 après avoir accroché la barre des 4.300 en début de séance.



Les chiffres US du jour ont été bons, voir très bons : l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board grimpe à 127,3 ce mois-ci, à comparer à 120 en mai (chiffre d'ailleurs révisé de 117,2 en estimation initiale).



Malgré cet optimisme historique des ménages américains, les T-Bonds US finissant quasi stables autour de 1,483%.



Cette modération des taux profite surtout au Nasdaq, Moderna bondit de +5,2% alors qu'une 3ème vague d'injection anti-Covid se profile (c'est ce que préconise son PDG, Stéphane Bancel qui veut renforcer l'immunité des vaccinés en amont d'un avènement du variant indien), Skyworks bondit de +4,5%, Netease de +3%, AMD +2,8%, eBay +2,5%, Qualcomm +2%...



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.