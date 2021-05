Wall Street : la déception de l'emploi est relativisée

La Bourse de New York devrait continuer de progresser vendredi à l'ouverture en dépit des chiffres moins bons que prévu des créations d'emplois en avril aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,5% tandis que celui sur le Nasdaq 100 grimpe de 1,4%, annonçant un début de journée plutôt favorable.



L'économie américaine n'a créé que 266.000 postes non-agricoles le mois dernier à en croire le dernier rapport mensuel du Département du Travail, un chiffre très éloigné du consensus de marché qui visait un million de nouveaux emplois.



Le taux de chômage a parallèlement augmenté de 0,1 point à 6,1%, alors qu'il était attendu en petite baisse, une progression imputable à la révision à la baisse des créations d'emplois sur les deux mois précédents.



Les investisseurs semblent néanmoins vouloir relativiser la portée de ces mauvaises nouvelles et privilégient les implications positives



Cette statistique moins bonne que prévu semble en effet éloigner le scénario d'une 'surchauffe' de l'économie qui semblait préoccuper les investisseurs depuis quelques semaines.



L'enthousiasme de la Bourse de New York à ces chiffres peu reluisants apparaît toutefois relativement modéré et les investisseurs pourraient bien se servir de l'occasion pour reprendre leur souffle.



Une série d'indicateurs économiques et de résultats trimestriels meilleurs que prévu ont dopé les marchés américains ces derniers mois, ce qui leur a permis d'enchaîner records sur records, dont de nouveaux plus hauts hier.



Les stratèges mettent souvent en avant des indicateurs techniques 'surachetés' et des marchés 'bouillonnants' dont l'accès de fièvre se transmet désormais aux segments des matières premières et des crypto-monnaies.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des stocks de grossistes, attendus en hausse de 1,4% au mois de mars.



