Wall Street : la hausse s'impose après des stats tonitruantes

Wall Street s'est orientée à la hausse vendredi dans les premiers échanges, soutenue par des statistiques bien meilleures que prévu, notamment sur le front de l'immobilier.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones progresse de 0,5% à 33.975,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,9% à 13.947,7 points.



Publié peu après l'ouverture, l'indice PMI 'flash' composite d'IHS Markit est ressorti à 62,2 au mois d'avril, ce qui correspond à un nouveau record depuis la création de la statistique.



Ce baromètre de l'activité aux Etats-Unis était attendu nerveusement par des investisseurs désireux de savoir si le secteur privé pouvait continuer à monter aux cimes après ses records des derniers mois.



Tout aussi spectaculaire, les ventes de logements neufs ont bondi de 20,7% en mars, contre +14,6% attendu, après un coup de frein de -18,2% au mois de février dû aux intempéries.



Tous ces chiffres semblent prouver que la reprise économique est en train de s'accélérer aux Etats-Unis grâce au succès de la campagne de vaccination et à la levée des restrictions à la circulation.



Aujourd'hui, les données américaines portent en particulier les secteurs de la finance, des matières premières et de l'énergie, qui figurent aux avant-postes des marchés.



Elles permettent aussi d'effacer les piètres résultats publiés par quelques ténors de la cote.



Intel perd ainsi plus de 6% après la publication, hier soir, de résultats trimestriels jugés peu enthousiasmants tandis qu'American Express cède 5% dans le sillage de ses comptes.



Avec sa progression du jour, le S&P 500 affiche désormais une hausse de 10,5% depuis le début de l'année.



