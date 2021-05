Wall Street : la lourdeur prédomine mais le Nasdaq se reprend

Wall Street limite la casse, le Nasdaq en particulier puisqu'il est remonté de -2,2% à l'équilibre avant de repasser dans le rouge au final (-0,1%).

L'indice Dow Jones recule de -1,36% à 34.270 (contre 35.000 la veille en début de séance), le S&P-500 cède -0,87% (contre -1,6% au cours de la 1ère heure), plombé essentiellement par le secteur pétrolier qui a chuté de -3%.



Le discours rassurant de la FED qui s'accroche au scénario de 'l'inflation transitoire' peine de plus en plus à convaincre: si l'inflation ne dépasse pas 3% aux Etats Unis d'ici fin 2021, ce sera inespéré car des ordres de grandeur bien supérieurs circulent dans les salles de marché alors que le prix des carburants a pris 10% depuis le début de l'année, le prix des aliments grimpe de +6%... et les matières premières sont au plus historique.



Malgré tout, James Bullard (patron de la FED de St Louis) a déclaré mardi soir qu'il était trop tôt pour parler de 'tapering' (réduction du programme d'achat également appelé 'QE') alors que la Maison Blanche annonce prendre la question de l'inflation très au sérieux.



Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Tesla -1,9% (contre -8% à l'ouverture, vers 575$), Intel -1,7%, Fastenal et eBay -1,6%.



Il est cependant parvenu à repasser brièvement dans le vert dans le sillage de Splunk +4,8%, Zoom +4,1%, Best Buy -3,3%, Docusign +3,2%, Activision +2,3%, Twitter +2,1%, Paypal +2%, Microchip +1,5%...



La fébrilité devrait continuer de régner avant de prendre connaissance demain des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient déterminer la tendance lors des jours qui viennent.



