Wall Street : le Dow et le 'S&P' effacent 2 séances de pertes

Wall Street efface l'essentiel du terrain perdu ces 2 dernières séances et termine pratiquement au plus haut du jour : le Dow Jones et le S&P500 ont gagné 0,93% à respectivement 34.137 et 4.173, le Nasdaq a repris +1,2% à 13.950 (après -0,92% et -0,98%).



En l'absence de statistiques 'macro' ce sont les trimestriels qui occupent tout l'espace et les plus commentés sont ceux de Netflix qui plonge de -7,4% après avoir dévoilé le recrutement de 4 millions d'abonnés au lieu des 6 à 6,5 millions espérés par Wall Street.



Le géant pétrolier Halliburton a chuté de -3,6% après ses résultats (le titre avait déjà décroché de -4% la veille) alors que le secteur de l'énergie a rebondi de +1,5% en moyenne après plus de 3% la veille.



Le Nasdaq a été soutenu par Moderna +8,6% et Viacom +7,7% mais également par des rachats à bon compte sur les semiconducteurs : Applied Materials +5%, Lam Research +4,6%, KLA +4%, NXP +3,8%, AMD +3%, Micron +2,3%, Intel +1,6%... et l'un des titres les plus traités fut Tesla avec +3,5%,



A noter également une seconde séance de repli pour le pétrole qui cède -1,9% à New York (vers 61,1$) sur la crainte de voir l'Inde confiner une partie de son économie.



