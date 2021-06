Wall Street : le S&P au zénith, le Nasdaq revient très fort

Il ne fallait vraiment pas rater le dernier quart d'heure... qui a fait la différence, en faveur des 'bulls' pour terminer la semaine en beauté, et au plus haut historique pour le 'S&P' !

A mi-séance, le Nasdaq et le S&P500 étaient en repli de -0,1%, le Dow Jones s'effritait d'environ -0,3%; à une demi-heure de la clôture, la tendance demeurait très indécise, le rouge dominant encore pour quelques fractions.



Au final, le S&P500 refait son retard et finit en hausse de +0,2% et inscrit un nouveau record de clôture à 4.247 (+0,4% hebdo, +13% annuel) après avoir plafonné dès l'ouverture à 2Pts de son record de la veille (4.250).

Le Dow Jones ressort du rouge au coup de cloche (+0,04% à 34.479) et le Nasdaq grappille +0,35% à 14.069 (à moins de 1% de son record absolu, grâce à un gain hebdo de +1,85%).

Enfin, le Russell-2000, avec +1,07% à 2.336, revient à moins de 1% de son record absolu (2.360Pts).



Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur américain : il s'améliore de +3,5Pts au mois de juin et s'établit à 86,4 en estimation préliminaire.

Le consensus tablait sur une hausse plus modérée vers 85... qui reste assez éloigné de sommets d'avril, au-delà de 88.



S'il fallait mettre un avant un élément qui pu faire la différence, pas seulement sur la journée mais sur la semaine, c'est la nette détente des taux.

Les T-Bonds US glissent de -3Pts vers 1,440% (meilleur score depuis le 3 mars) : ils affichent désormais -12Pts sur la semaine et -20Pts par rapport à vendredi dernier, avant publication du 'NFP' (qui constitué un moment décisif avec l'accélération de l'inflexion à la baisse amorcée début mai.



Côté valeurs, peu d'écarts remarquables : Peloton +6,6%, Zoom +4,2%, Nvidia +2,3%, Apple +1%.

Vertex plonge de -11%, Incyte de -5,6% et Biogen lâche -4,4% : l'approbation par la FDA de son traitement anti-Alzheimer à 56.000$ -sans réelle preuve d'efficacité- est jugé pour le moins prématuré, pour ne pas dire suspecte aux yeux de beaucoup de spécialistes.

Mais le titre a bien explosé de +38,5% lundi (même score sur la semaine) grâce au feu vert de la FED et le coup -très juteux- est joué pour les actionnaires.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.