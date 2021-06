Wall Street : le S&P500 bat seul un record, gain hebdo de +3%

Les 'bulls' sont satisfaits, c'est une nouvelle séance de record pour le S&P500 (le second consécutif) : le S&P affiche +0,35% à 4.281 (record absolu inscrit à 4.286 vers 21H45) et engrange +2,75% en hebdo.



Nike s'est largement détaché avec une envolée de +15,5% (ventes nettement supérieures aux attentes), il a largement contribué à l'avancée et au second record de l'indice phare.



Pas de 3ème record de clôture consécutif pour le Nasdaq Composite ou le Nasdaq-100: le suspens a duré jusqu'à 20 minutes de la clôture mais la lourdeur l'a emporté sur le finish.



Le Dow Jones finit en tête avec + 0,7% à 34.435, le Russell-2000 se contente de +0,1% à 2.336 (contre 2.350 en séance), le Dow Transport s'effrite -0,05% (comme les 2 Nasdaq).

Les indices US ont résisté à la dégradation du marché obligataire: le rendement des T-Bonds s'est tendu de +4,7Pts vers 1,531%, soit près de +9Pts sur la semaine écoulée.



Le Nasdaq a s'est enfoncé dans le sillage de Broadcom -1,7%, d'Applied Materials -1,5%, ASML -1,3%, Xilinx et Tesla -1,2%, Nvidia -1%.



Les chiffres du jour ont peu impacté Wall Street mais ont été mal digérés par les spécialistes des taux : d'après le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages ont stagné en mai aux Etats-Unis, une progression globalement inférieure au consensus (+0,5%).



Les revenus des ménages ont baissé de 2%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes (-2,4%).

La composante la plus surveillée, c'était l'indice des prix 'PCE' qui s'est accru de +0,5% en mai pour s'établir à +3,9% (et à +3,4% en 'core rate', hors énergie et alimentation).

Mais sur les 3 derniers mois, l'indice 'core PCE' progresse à un rythme de +5% annuel.

L'indice de confiance des ménages 'Umich' (Université du Michigan) est ressorti à 85,5, il est révisé en baisse par rapport aux 86,4 publiés en estimation préliminaire à la mi-juin, après 82,9 en avril.



