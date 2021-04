Wall Street : le besoin apparent de souffler

Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin dans un marché qui éprouve le besoin de souffler après avoir aligné huit records de clôture, une performance sans précédent à ce jour à New York.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices cèdent entre 0,1% et 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les marchés d'actions américains ont enchaîné une nouvelle rafale de records absolus vendredi soir et conclu une semaine déjà très largement favorable en beauté.



Le S&P 500 - qui a progressé de 1,4% la semaine passée - affiche désormais quatre semaines consécutives de hausse.



Depuis le début de l'année, le 'Reflation Trade', comme il est appelé à Wall Street, a permis au S&P de gagner plus de 11%.



Certains stratèges commencent néanmoins à évoquer des valorisations de plus en plus 'tendues' à New York.



'Les marchés boursiers sont devenus surachetés sur le court terme (...) et toute une série d'indicateurs techniques évoluent à des niveaux d'optimisme jamais vus, ce qui laisse penser qu'une phase corrective d'une à deux semaines pourrait être en préparation', préviennent les analystes de Canaccord Genuity.



Le broker canadien fait valoir qu'une consolidation de ce type permettrait à l'or de reprendre du terrain tout en posant les jalons d'une nouvelle progression des marchés d'actions au mois de mai.



Les investisseurs semblent de toute façon éprouver le besoin de souffler en attendant les nombreuses publications de résultats d'entreprise de premier plan prévues cette semaine.



Après les banques américaines la semaine dernière, ce sont des groupes de le trempe d'IBM, J&J ou Procter & Gamble qui donneront le coup d'envoi des publications 'non-financières' dans les prochains jours.



Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Intel seront particulièrement suivies par les investisseurs.



Ce matin, Coca-Cola a dévoilé des résultats de premier trimestre supérieurs aux prévisions, ce qui lui valait une progression de quasiment 1% en cotations avant-Bourse.



Aucune publication macroéconomique ne figure à l'ordre du jour.



