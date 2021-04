Wall Street : le deuxième trimestre démarre du bon pied

La Bourse de New York semble bien décidée à entamer le deuxième trimestre sur une note positive jeudi, portée par des indicateurs attestant de la solidité de l'industrie du pays.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones limite son avance à 0,2% à 33.041,5 points, mais le Nasdaq Composite progresse plus nettement, affichant un gain de 1,7% à 13.477,7 points.



Les deux indices vedettes poursuivent ainsi sur leur lancée du premier semestre, qui les avait vu grimper de respectivement 7,8% et 2,8%.



Wall Street tire notamment parti de la bonne tenue de l'indice ISM manufacturier, qui montre que la croissance du secteur s'est nettement accélérée en mars.



L'Institute of Supply Management a annoncé ce matin que son indice d'activité industrielle avait progressé à 64,7 contre 60,8 en février, montrant une expansion de l'activité pour le 10ème mois consécutif.



Le consensus des économistes visait un indice en progression plus modeste, autour de 61,4.



Le marché restera fermé demain pour Vendredi Saint ('Good Friday'), ce qui signifie que les investisseurs ne pourront pas réagir au rapport sur l'emploi pour le mois de mars qui sera publié demain en début d'après-midi.



La tendance profite également de la nette détente du compartiment obligataire, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui se replie en-dessous de la barre de 1,70%.



L'indice VIX de la volatilité du CBOE chute de son côté de plus de 7% à 17,9 points, confirmant que la nervosité est retombée d'un cran sur les marchés américains.



Côté valeurs, Uber signe l'une des hausses les plus notables de ce début de journée, revenant non loin de ses plus hauts historiques, alors que les analystes se montrant plus optimistes sur l'activité du géant américain des services de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC).



Jefferies a initié ce matin une couverture à l'achat sur le titre assorti d'un objectif de cours de 75 dollars, considérant la valeur comme l'une de 'ses meilleures cartes pour jouer les réouvertures'.



Chez New Street Research, on considère même que la qualité des fondamentaux du groupe de San Francisco pourrait lui permettre de tripler sa valeur en Bourse d'ici à trois ans.



