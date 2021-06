Wall Street : le marché reste sans grand entrain

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, dans un marché qui reste sans entrain en l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en modeste progression.



Wall Street avait déjà entamé le mois de juin sans grande tendance hier, au sortir du long week-end du 'Memorial Day'.



A la clôture, le rouge dominait dans l'ensemble, avec un S&P 500 et un Nasdaq qui s'effritaient de près de 0,1% tandis que le Dow Jones (+0,1%) était tout juste maintenu à flot par le secteur pétrolier.



Avec un gain de 13% pour le Dow Jones depuis le début de l'année, bon nombre d'analystes estiment que les bonnes nouvelles concernant la reprise économique sont déjà dans les cours.



Dans ces conditions, les marchés peinent à trouver des raisons pour aller plus haut.



Les investisseurs attendent avec impatience la publication, demain, de l'indice PMI Markit des services ainsi que de celle de l'indice ISM non-manufacturier, qui pourraient impacter les marchés.



Après cela, la prochaine grande nouvelle sera la parution, vendredi, des chiffres de l'emploi américain pour le mois de mai.



Plus le rapport du Département du Travail sera positif, plus la Fed sera disposée à discuter des conditions d'une éventuelle réduction de ses rachats d'actifs cet été, préviennent les économistes.



Le pétrole devrait encore soutenir la tendance aujourd'hui avec de nouveaux gains en vue pour le secteur de l'énergie à la faveur de l'orientation toujours favorable des cours du brut (+1,2% à 68,5 dollars).



