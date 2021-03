Wall Street : le plan Biden attendu avec espoir

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert mercredi matin, réagissant positivement aux chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' affichent des scores allant de 0% à 0,7%, signalant un début de séance plutôt favorable.



Les investisseurs attendent avec beaucoup d'impatience la présentation par Joe Biden, plus tard dans la journée depuis Pittsburg, de son vaste programme de modernisation des infrastructures.



Ce nouveau soutien à l'économie, dont la perspective a largement contribué à la hausse des marchés américains depuis l'élection de Biden, est devenu un enjeu important pour les investisseurs.



Wall Street attend une enveloppe comprise entre 3.000 et 4.000 milliards de dollars destinée à des investissements dans les routes, les ponts, le réseau ferroviaire et les ports.



Les énergies renouvelables devraient également figurer parmi les secteurs éligibles au projet de loi.



D'après les analystes de Bank of America, le plan 'Build Back Better' pourrait notamment profiter aux valeurs liées aux semi-conducteurs, à la 5G, à l'automation industrielle et aux véhicules électriques.



BofA cite pêle-mêle quelques noms de gagnants potentiels, comme Applied Materials, Marvell Technology, Texas Instruments ou NXP Semiconductors.



Du coté des statistiques économiques, le secteur privé des Etats-Unis a créé 517.000 emplois en mars selon le cabinet ADP, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes, après les 176.000 créations de février (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 117.000).



Cette forte accélération des créations de postes en mars s'appuie principalement sur les 437.000 nouveaux emplois générés par le secteur des services, tandis que celui de la production de biens en a créés 80.000.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole, qui seront dévoilés dans le courant de la matinée.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain cède pour l'instant 0,5% à 60,3 dollars.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.