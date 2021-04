Wall Street : le regain de confiance dans l'économie continue

Les marchés américains devraient ouvrir dans le vert jeudi matin à la faveur de la publication d'indicateurs économiques encourageants et de résultats de sociétés bien meilleurs que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent de 0,5% à 1,2%, annonçant un début de séance favorable.



La confiance dans l'économie, de plus en plus visible depuis quelques semaines, a été renforcée ce matin par une série de solides indicateurs conjoncturels.



L'économie américaine a ainsi augmenté de 6,4% au premier trimestre en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du produit intérieur brut (PIB) rendue publique jeudi par le Département du Commerce.



Si cette évolution s'avère globalement conforme aux attentes, elle marque surtout une nette accélération par rapport à l'augmentation de 4,3% de l'activité observée au trimestre précédent.



Du côté du marché de l'emploi, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine passée pour s'établir à 553.000, leur plus bas niveau depuis mars 2020.



La tendance bénéficie par ailleurs de l'optimisme entourant le nouveau plan de relance de 1.800 milliards de dollars dévoilé hier par Joe Biden, qui prévoit de faire la part belle à l'éducation et la santé.



Parallèlement, Apple bondit de plus de 2% en cotations avant-Bourse après avoir déclaré que les ventes de l'iPhone, son produit phare, avaient soutenu ses résultats financiers sur les trois premiers mois de l'année.



Autre valeur technologique très entourée, Facebook est attendu en hausse de presque 8% jeudi après avoir annoncé un quasi-doublement de son bénéfice trimestriel, une performance largement supérieure aux anticipations des analystes.



