Wall Street : le 'risk-on' est de retour, les GAFAM brillent

Le mois d'avril avait débuté sur des bases élevées mais la dynamique haussière se renforce encore après un pont de 3 jours à Wall Street avec de nouveaux records absolus pour l'indice Dow Jones qui a grimpé de +1,13%, à 33.527 et le S&P-500 qui s'envole de +1,44% à 4.078Pts.



Le Nasdaq Composite, avec un gain de 1,67% revient à 3,4% de ses sommets en clôturant à 13.705Pts.

Puisqu'il faut bien un prétexte -en plus de la déferlante historique de liquidités qui s'engouffre vers les marchés- les opérateurs invoquent le coup de chapeau à la publication de l'ISM des 'services' (enquête de l'Institute for Supply Management dédiée au secteur tertiaire).



Encore une 'bonne surprise' après celle du 'NFP' avec la création de plus de 900.000 emplois non-agricole au lieu de 650.000 anticipés.



Le rattrapage des 'technos' se poursuit avec une ruée sur les dossiers les plus spéculatifs (le Nasdaq-100 bondit de +2%) comme Tesla avec +4,4% à 691$ au motif de livraisons records... qui ne sont autres que celles anticipées (et chaque mois qui passe verra des 'livraisons records' puisque chaque mois, il se vend d'avantage de véhicules électriques dans le monde).



Les autres gagnants du jour sont les 'GAFAM' avec Alphabet +4,2%, Facebook +3,4%, Microsoft +2,8%, Apple +2,4%, Amazon +2,1%, puis les semiconducteurs avec NXP +3,2%, Intel et Cadence Design +3%, Microchip +2,2%...



Cette séance de lundi a été marquée par une lourde chute du pétrole 'WTI' à New York : -4,4% à $58,75.

Relative stabilité des T-Bonds à 1,71%, le NFP avait provoqué une remontée vers 1,72% et le robuste ISM des 'services' n'a pas accru la tension.





