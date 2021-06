Wall Street : le scénario d'un resserrement se renforce

Wall Street est attendue dans le rouge jeudi matin après la publication de bonnes statistiques de l'emploi qui pourraient inciter la Réserve fédérale à réduire son soutien à l'économie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais signalent des baisses allant de 0,5% à 1% à l'ouverture.



Signe de la prudence des investisseurs, les rendements obligataires repartent à la hausse, ce qui trahit des anticipations d'un prochain resserrement de la politique monétaire.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient baissé de 20.000 au cours de la semaine du 29 mai pour repasser sous le seuil des 400.000, à 385.000.



Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020.



Par ailleurs, le secteur privé des Etats-Unis a créé 978.000 emplois en mai selon le cabinet ADP, un nombre bien supérieur à l'estimation moyenne des économistes.



Bref, les nouvelles économiques sont excellentes et suggèrent que l'économie américaine est revenue à des niveaux ne justifiant plus le maintien d'un soutien économique digne d'une période de crise.



Ces chiffres ont d'ailleurs provoqué une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat.



Sur le marché obligataire, le rendement des 'Treasuries' à dix ans est brièvement repassé au-dessus du seuil de 1,61% ce matin.



Dans ce contexte, le rapport mensuel que le Département du Travail publiera demain sera soigneusement étudié par les investisseurs.



Plus ses chiffres seront bons, plus la Fed sera disposée à discuter des conditions d'un éventuel ralentissement de ses rachats d'actifs, le fameux 'tapering' tant redouté par les marchés.



A noter que les investisseurs prendront connaissance dans le courant de la matinée de l'indice ISM des services de mai, attendu en très légère progression d'un mois sur l'autre.



