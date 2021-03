Wall Street : les compteurs à zéro en attendant Powell

La Bourse de New York a ouvert sans changement mardi matin, les investisseurs marquant une pause dans l'attente d'une prise de parole imminente du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.



Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones reste virtuellement inchangé, à 32.722,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote à peine 0,1% à 13.393,6 points.



La tendance semble par ailleurs alourdie par la persistance du risque sanitaire, notamment en Europe où l'Allemagne a récemment décidé une prolongation des mesures de confinement.



'Les investisseurs tentent d'évaluer les signes allant dans le sens d'une augmentation des infections au Covid-19', explique un trader.



Les intervenants de marché se montrent surtout prudents avant l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, prévue à la mi-journée.



Powell doit intervenir devant le comité des services financiers de la Chambre des Représentants afin de faire le point sur les mesures de soutien prises afin d'amortir les effets de la crise du coronavirus.



Son audition intervient moins d'une semaine après la décision de la Fed de ne pas modifier sa politique monétaire et de conserver un discours jugé très accommodant.



Face à la remontée des rendements obligataires, les marchés d'actions sont devenus de plus en plus sensibles aux déclarations des dirigeants de la banque centrale.



Les investisseurs attendent donc d'être rassurés concernant l'orientation expansionniste de la politique de la Fed pour 2021.



Outre Jerome Powell, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, doit également s'exprimer devant la Chambre des Représentants à la mi-journée.



Dans son discours - déjà envoyé à la presse - Janet Yellen évoque des 'signes de reprise', mais aussi d'importants efforts à entreprendre suite à la perte de presque 10 millions d'emplois depuis l'apparition de la pandémie.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a annoncé qu'après une hausse de 3,2% en janvier, les ventes de logements neufs avaient plongé de 18,2% le mois dernier à un volume annualisé de 775.000 unités, un niveau largement en dessous du consensus.



Le prix médian de vente s'est établi à 349.400 dollars en février et le stocks de logements neufs prêts à la vente est ressorti à 312.000 unités, soit 4,8 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.