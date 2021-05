Wall Street : les investisseurs ne réagissent pas à l'ISM

La Bourse de New York est orientée à la hausse lundi matin, insensible au chiffre décevant de l'ISM manufacturier publié peu après l'ouverture.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,8% à 34.141,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 14.013,6 points.



Les investisseurs n'ont pas réagi à l'annonce d'une croissance de l'activité inférieure aux attentes dans le secteur manufacturier en avril, à en croire l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management.



L'indice ISM dans l'industrie manufacturière a en effet reculé à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65.



Ce chiffre est toutefois attribué à un certain nombre de facteurs exceptionnels, comme la pénurie de composants, la remontée des prix des matières premières et les problèmes du secteur de la logistique.



Les investisseurs se disent donc que l'indicateur ne témoigne pas d'une dégradation de la tendance de fond susceptible de remettre en question le redressement spectaculaire que connaît actuellement l'économie américaine.



L'indice PMI du secteur manufacturier américain - calculé lui par IHS Markit - a d'ailleurs progressé de 59,1 en mars à 60,5 en données définitives pour le mois écoulé, niveau le plus élevé depuis le début des enquêtes en mai 2007.



S'agissant des valeurs, Merck avance de 1,1% après avoir annoncé que la mise en Bourse d'Organon, son entité regroupant ses activités dans la santé féminine, interviendrait le 3 juin.



Verizon s'adjuge 0,5% après avoir annoncé un accord par lequel des fonds gérés par Apollo vont acquérir, moyennant cinq milliards de dollars, sa division Verizon Media qui comprend notamment les marques emblématiques Yahoo et AOL.



Dell recule de 0,1% après la cession à Francisco Partners et TPG Capital de Boomi, sa plateforme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS) pour un montant évalué à quatre milliards de dollars.



