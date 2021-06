Wall Street : les marchés digèrent les annonces de la Fed

La Bourse de New York évolue sur une note indécise jeudi dans la foulée de la tonalité moins permissive que prévu adoptée la veille par la Réserve fédérale à l'issue de sa dernière réunion stratégique.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,6% à 33.834,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,7% à 14.137,4 points.



La Fed a pris de court les intervenants de marché mercredi en annonçant qu'elle envisageait deux hausses de taux dès 2023, réveillant la perspective d'un resserrement monétaire qui avait été quelque peu oublié par les marchés.



Pour rappel, la politique ultra-accommodante de la Fed est l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse de Wall Street ces dernières années, et notamment du gain de 35% affiché par le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds, sur les 12 mois écoulés.



Problème, deux statistiques publiées dans la journée semblent témoigner d'une économie américaine n'affichant pas une santé si robuste que cela.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté lors la semaine du 7 juin, selon le Département du Travail, pour s'établir à 412.000, contre 375.000 la semaine précédente.



L'indice de la Fed de Philadelphie est lui ressorti à 30,7 en juin, en baisse d'un point par rapport à son niveau du mois précédent, trahissant une décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Plus encourageant toutefois, l'indice des indicateurs avancés a poursuivi sa progression en mai, en augmentant de 1,3 point le mois dernier, à 114,5, après une hausse de 1,3 point en avril et de 1,4 point en mars.



Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, estime que ce résultat laisse penser que l'économie américaine devrait continuer sa forte croissance à court terme.



La bonne tenue du Nasdaq est notamment le fait de l'action Apple, qui gagne 1,2%, et de la vigueur des fabricants de semi-conducteurs, sur fond de persistance de la pénurie de puces.



Un autre titre coté sur le Nasdaq, celui de la biotech Biogen avance de 1% malgré l'arrêt de l'étude de phase II évaluant son médicament expérimental Gosuranemab comme traitement potentiel de la maladie d'Alzheimer.



Sur le compartiment traditionnel de la cote, Ford se replie de 0,8% après avoir pourtant annoncé prévoir de dépasser son objectif de résultat opérationnel au titre du deuxième trimestre.



