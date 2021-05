Wall Street : les marchés passent outre l'inflation

Les marchés d'actions américains reprennent leur marche en avant jeudi malgré l'annonce d'une augmentation plus forte que prévu de l'inflation aux Etats-Unis.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones gagne plus de 0,5% à 34.509,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 13.754,2 points.



La publication des chiffres de l'inflation, une heure avant l'ouverture, a fait grimper dans un premier temps les rendements des emprunts d'Etat et pénalisé les contrats à terme.



L'indice PCE 'core' - qui mesure les prix à la consommation aux Etats-Unis - a en effet atteint 2,5% au premier trimestre, un chiffre très supérieur à l'objectif historique de 2% que s'est fixé la banque centrale.



Les investisseurs se disent que ce regain d'inflation pourrait inciter la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire au cours des mois qui viennent.



Autre élément plaidant pour la poursuite du resserrement monétaire, le marché du travail poursuit sa tendance à la normalisation, ce qui constitue là aussi un motif de satisfaction pour la Fed.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi diminué lors de la semaine du 17 mai pour s'établir à 406.000, contre 444.000 la semaine précédente.



Il s'agit de leur niveau le plus faible depuis mars 2020.



Mais ces solides indicateurs ont été contrebalancés par des statistiques jugées moins encourageantes.



La surprise du jour provient des commandes de biens durables, qui sont reparties à la baisse aux Etats-Unis au mois d'avril (-1,3%), un repli qui peut semble contre-intuitif au vu de la vigueur affichée par l'économie américaine ces derniers temps.



'Le moral des investisseurs est aussi dopé par des informations laissant penser que le président Biden s'apprêterait à dévoiler demain un projet de budget pour l'Etat fédéral prévoyant 6.000 milliards de dollars de dépenses', ajoute-t-on chez Wells Fargo.



Conséquence, les valeurs liées à l'industrie (+1,1%), aux matériaux de construction (+0,6%) et à l'énergie (+0,3%) signent quelques unes des hausses les plus significatives de ce début de séance.



Côté valeurs, Nvidia se replie de 1% en dépit de la publication d'un bénéfice net plus que doublé sur le trimestre écoulé.



Boeing grimpe de plus de 3% dans le sillage des annonces de son rival Airbus, qui prévoit une accélération de ses cadences de production dans les mois qui viennent.



A noter que l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle comptait infliger une amende d'au moins 17 millions de dollars à Boeing, à qui elle reproche d'avoir installé des équipements non certifiés sur ses appareils 737 MAX.



