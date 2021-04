Wall Street : les marchés reprennent leur respiration

Wall Street devrait continuer à reprendre sa respiration mercredi matin après avoir établi de nouveaux records en début de semaine grâce à un regain d'optimisme concernant la conjoncture américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une poursuite du mouvement de consolidation entamé la veille.



Les investisseurs devraient rester prudents à l'orée de la saison des résultats trimestriels, dont le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine, et avant la publication dans la matinée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les investisseurs analyseront de près ces 'minutes' en quête d'indications sur un éventuel 'tapering', c'est-à-dire une réduction progressive des rachats de titres menés par la banque centrale.



Les volumes devraient donc rester limités avant la publication du compte-rendu de la réunion des 16 et 17 mars, qui s'était soldée par un 'statu quo' de la politique monétaire de l'institution.



Jerome Powell, le président de banque centrale américaine, n'avait alors donné aucun signe pointant vers un resserrement des taux, assumant pleinement l'idée de maintenir une politique accommodante quand bien même l'économie devait évoluer au-dessus de son potentiel.



Après les récents records établis par le Dow Jones et le S&P 500, soutenus par des statistiques économiques meilleures que prévu, les investisseurs veulent désormais avoir la confirmation d'une embellie de l'activité aux Etats-Unis par le biais d'une hausse des bénéfices des entreprises.



Le début de la saison des résultats trimestriels pourrait donc alimenter une certaine volatilité sur les marchés d'actions dans les semaines qui viennent.



Dans l'immédiat, l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé 'indice de la peur' - ne se replie plus et tend plutôt à se stabiliser, dans la zone des 18,1 points.



