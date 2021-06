Wall Street : les records s'enchaînent, Nike en vedette

La Bourse de New York devrait débuter la dernière séance de la semaine en hausse, une progression favorisée par les bons résultats de Nike et une mesure de l'inflation conforme aux attentes.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,2% à 0,5%, ce qui laisse entrevoir l'inscription de nouveaux records dès l'ouverture.



Les indices affichent pour l'instant des gains hebdomadaires de 2,7% pour le Dow et de 1,6% pour le Nasdaq.



Si la tendance favorable se confirme, l'indice S&P 500 devrait lui enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 2,4%, soit sa meilleure performance depuis le mois d'avril.



Les marchés sont notamment portés par les chiffres des dépenses de consommation des ménages, qui ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis.



Pour leur part, leurs revenus ont baissé de 2%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes.



En rythme annuel, l'indice des prix PCE - particulièrement suivi par la Réserve fédérale - s'est accru pour s'établir à +3,9% (+3,4% hors énergie et alimentation), une progression conforme aux attentes qui vient rassurer quant au niveau de l'inflation.



A la publication de cet indicateur, le dollar et les rendements des Treasuries à dix ans ont d'ailleurs amorcé un léger mouvement de repli.



Côté valeurs, Nike devrait bondit de plus de 14% à l'ouverture, le numéro un mondial des articles de sport ayant annoncé jeudi soir un bénéfice trimestriel de 1,5 milliard de dollars, bien meilleur que prévu.



