Wall Street : les scores divergent en attendant Powell

La Bourse de New York devrait débuter sur une note incertaine mardi matin, les investisseurs optant pour la prudence en attendant un nouveau discours du président de la Réserve fédérale américaine.



A ce stade de la journée, les 'futures' sur indices évoluent sur des scores allant de -0,4% à +0,2%, signalant une ouverture indécise du côté de Wall Street.



Les intervenants de marché devraient se montrer prudents avant l'audition de Jerome Powell, le président de la Fed, prévue en fin de matinée.



Powell doit intervenir devant le comité des services financiers de la Chambre des Représentants afin de faire le point sur les mesures de soutien prises afin d'amortir les effets de la crise du coronavirus.



Son audition intervient moins d'une semaine après la décision de la Fed de ne pas modifier sa politique monétaire et de conserver un discours jugé très accommodant.



Face à la remontée des rendements obligataires, les marchés d'actions sont devenus de plus en plus sensibles aux déclarations des dirigeants de la banque centrale.



Les investisseurs attendent donc d'être rassurés concernant l'orientation expansionniste de la politique de la Fed pour 2021.



Outre Jerome Powell, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, doit également s'exprimer devant la Chambre des Représentants à la mi-journée.



Dans son discours - déjà envoyé à la presse - Janet Yellen évoque des 'signes de reprise', mais aussi d'importants efforts à entreprendre suite à la perte de presque 10 millions d'emplois depuis l'apparition de la pandémie.



Au chapitre économique, les ventes de logements neufs pour le mois de février - qui seront publiées peu après l'ouverture - sont attendues en baisse à 875.000 unités contre 923.000 en janvier.



Dans ce contexte, certains stratèges expliquent devenir 'tactiquement plus prudents' à l'approche de l'entame du deuxième trimestre.



'Comme l'illustre la chute du Nasdaq suite à la réunion de la Fed, les segments de marché dont la valorisation est la plus tendue sont les plus exposés à une correction', rappelle Florian Roger, le responsable de la stratégie et de la recherche chez Exane Solutions.



