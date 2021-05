Wall Street : les technologiques mènent la danse

Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, la bonne tenue des valeurs technologiques lui permettant d'effacer le terrain perdu au cours des deux dernières semaines.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge plus de 0,6% à 34.429,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,4% à 13.661,2 points.



L'indice S&P 500 reprend, lui, près de 1,1% et repasse ainsi au-dessus de la barre des 4200 points.



Le S&P avait aligné vendredi une seconde semaine consécutive de repli, une première depuis cet hiver, dans un mouvement de consolidation attribué aux craintes entourant une résurgence de l'inflation.



Aujourd'hui, la tendance est surtout portée par l'orientation favorable des valeurs technologiques, qui confirment leur récent rebond après la correction entamée à la fin du mois d'avril.



L'indice sectoriel des valeurs 'high tech' progresse ainsi de 1,8%, une hausse supérieure à celle de l'indice de référence dans son ensemble.



Microsoft (+2,1%), Cisco (+1,9%) et Apple (+1,6%) figurent notamment parmi les principaux contributeurs à la progression du S&P 500 et du Nasdaq.



Hausse également des compartiments de la santé (+1,1%), de l'immobilier (+1%) et des matières premières (+1,1%), qui figurent aux avant-postes dans les premiers échanges.



Dans une note de stratégie diffusée dans la matinée, les analystes de J.P. Morgan confirment viser un indice S&P à 4400 points à la fin de l'année, ce qui correspond encore à un potentiel haussier de près de 5% par rapport aux cours actuels.



Côté valeurs, Tesla progresse de 2,7% en dépit d'une initiation à 'pondérer en ligne' des analystes de Wells Fargo, qui disent s'inquiéter de capacités de production potentiellement excessives et de la remontée des prix des matières premières.



Moderna avance d'environ 1% après avoir annoncé la signature de deux protocoles d'accord avec le gouvernement de Corée du Sud, notamment concernant la collaboration sur la recherche de vaccins.



