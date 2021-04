Wall Street : ouverture incertaine en vue

La Bourse de New York devrait débuter en ordre dispersé vendredi matin, au lendemain d'une séance qui a vu le S&P 500 atteindre de nouveaux sommets.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones progresse de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 lâche 0,6%, annonçant un début de séance mitigé.



Rassurée par les déclarations du président de la Fed à l'occasion d'une conférence organisée par le FMI, Wall Street avait terminé en territoire record jeudi, avec un S&P 500 qui a inscrit un nouveau plus haut absolu de clôture, le 20ème cette année.



Après cette performance, les investisseurs pourraient être tentés de reprendre leur souffle, d'autant qu'ils se préparent à une nouvelle saison de résultats trimestriels, qui prendra son essor la semaine prochaine.



Les prévisions de bénéfices ont été revues à la hausse ces dernières semaines en raison de l'amélioration des perspectives économiques et les anticipations des analystes tutoient désormais leurs niveaux d'avant la crise.



Les résultats des sociétés composant l'indice S&P 500 sont ainsi attendus en hausse de 23,8% au premier trimestre, selon des données de FactSet, ce qui correspond à leur plus forte progression depuis 2018.



Dans cet environnement positif pour les actifs risqués, certains investisseurs préfèrent néanmoins jouer la prudence, estimant que le marché est devenu trop optimiste.



Quelques stratèges s'inquiètent notamment de la chute du VIX - l'indice de volatilité associé au S&P 500 souvent surnommé 'indice de la peur' - récemment retombé en-dessous de ses niveaux d'avant la pandémie, à moins de 17 points.



Ces analystes rappellent qu'un écrasement de la volatilité a souvent précédé les phases de correction les plus sévères sur les marchés américains.



Les équipes de Capital Economics écartent cependant le scénario d'un excès de 'complaisance' de la part des investisseurs qui serait susceptible de faire décrocher les marchés.



'Bien au contraire, nous pensons que le S&P 500 va rester porté cette année par la forte reprise économique, sous l'effet de politiques monétaire et budgétaire toujours très accommodantes', assure le bureau d'études londonien.



