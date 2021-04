Wall Street : ouverture incertaine en vue

Wall Street s'apprête à ouvrir sans grande tendance mardi avant le début de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui devrait logiquement se conclure demain par un statu quo.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq grignote 0,1%, annonçant un début de séance plutôt incertain.



La séance sera marquée par le début du comité de politique monétaire de la Fed, un événement qui a de bonnes chances d'impacter la tendance sur les marchés d'actions



Si les investisseurs n'attendent aucune annonce majeure, ils chercheront à obtenir des éléments susceptibles de leur préciser le calendrier que la banque centrale compte adopter pour commencer à diminuer le montant de ses rachats d'actifs.



Depuis le début de l'année, les indices boursiers américains affichent des gains confortables, dont une hausse de 11,5% pour le S&P 500, mais la crainte d'une amorce de diminution du montant des rachats d'actifs de la Fed pourrait commencer à effrayer certains opérateurs.



Les résultats des sociétés restent par ailleurs au centre des préoccupations de Wall Street, même si les publications de la matinée (GE, 3M, Eli Lilly,...) ne semblent pas en mesure de soutenir la tendance.



Le point d'orgue de la journée interviendra ce soir avec la présentation, après la clôture, des comptes des géants technologiques Alphabet et Microsoft.



Elément encourageant, BlackRock - le numéro un mondial de la gestion d'actifs - recommande dans son dernier point de stratégie de conserver une approche 'pro-risque', c'est-à-dire une exposition aux actions.



Un conseil que le géant new-yorkais justifie par 'le puissant redressement économique à l'oeuvre aux Etats-Unis' et qui ne devrait pas manquer, selon lui, d'entraîner l'Europe et les pays émergents dans son sillage.



