Wall Street : pause dans une tendance demeurant très positive

Wall Street reprend sa respiration après une série de records (trois pour le S&P500, plus un quatrième intraday ce mardi à 4.086). Les écarts sont demeurés limités et relativement homogènes avec -0,3% pour le Dow Jones, -0,1% pour le S&P500 et -0,05% pour le Nasdaq.



Après deux statistiques majeures (le NFP vendredi et l'ISM des services lundi), les opérateurs ont eu peu de grain à moudre avec les indicateurs macro du jour : le nombre de jobs à pourvoir progresse à 7,4 millions (dont une majorité de temps partiel), une bonne surprise.



Le FMI revoit également à la hausse la croissance américaine à +6,4% en 2021 (et +3,5% en 2022), supérieure à la croissance mondiale qui serait de +6%.



Pas de rotation sectorielle majeure au sein du S&P500 et peu d'écarts spectaculaires : les 'labos' ont reculé, à l'image de Moderna -2,8%, Biogen -2,2%, Merck et UnitedHealth -1,6%.

Allègements également sur Paychex -4,9%, Applied -2,5%, KLA -2,4%, Baidu et Microchip -1,9%, eBay -1,8%, Cadence -1,7%, Qualcomm -1,6%, Netease et Intel -1,5%.



Quelques rachats sur Illumina +7,9%, Norwegian Cruise +6,1%, Twitter et Etsy +4,5%.



